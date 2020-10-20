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ABD ve BAE arasında Stratejik Diyalog Çalışması gerçekleştirildi

Bir süredir planlanan - Stratejik Diyaloğu'nun sanal lansmanı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid 'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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ABD ve BAE arasında Stratejik Diyalog Çalışması gerçekleştirildi

ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 8 alanda iş birliğini öngören kapsamlı "Stratejik Diyalog Çalışması"nı imzaladı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Pompeo, söz konusu ortaklık çalışmasının ABD için son derece önemli olduğunu, özellikle İran ile mücadele ve ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştilmesi adına büyük rol oynayacağını belirtti.

"BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Al Nahyan ise BAE yönetiminin ABD ile geliştirilen ilişkilerden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirerek Başkan Donald Trump ve Pompeo'ya İsrail ile sağlanan normalleşme anlaşmasına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

İran ve radikalizm ile mücadelede BAE'nin elinden geleni yapacağını savunan Al Nahyan, "Bu anlaşma, siyasi ve ticari ikili ilişkilerin yanı sıra askeri ve güvenlik alanındaki ikili ilişkiler için de bir dönüm noktasıdır." dedi.

İmzalanan "Stratejik Diyalog Çalışması", iki ülke arasında güvenlik iş birliği, kanun yaptırımı ve sınır güvenliği, istihbarat ve terörle mücadele, insan hakları, ekonomik, enerji alanında ve ticari ortaklık, kültürel ve akademik değişimler ve uzay çalışmalarından oluşan 8 alanda iş birliğini kapsıyor.

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