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Papa Francis ilk kez maske ile görüntülendi

Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen Katoliklerin Ruhani Lideri , halka açık dini bir törende ilk kez maske ile görüntülendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Papa Francis ilk kez maske ile görüntülendi

Fransis, Santa Maria Roma Bazilikası'nda halka açık bir törende ilk kez maske taktı.

Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen bu kez maske takmayı tercih etti.

Yalnızca konuşma yapmak için maskesini çıkaran Papa Francis, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ve dahil diğer çatışmalar için dua etti.

Törenle aynı anda Roma'nın diğer yerlerinde Müslüman, Budist, Sikh ve Hindu liderler de barış için dua etti.



Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken, Vatikan'da papayı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda geçtiğimiz günlerde virüs tespit edilmişti.



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