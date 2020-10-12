Netanyahu: BAE Veliaht Prensi Bin Zayed ile yakında görüşmeye karar verdik

Bin Zayed'in de kendisini BAE'ye davet ettiğini ve "yakında" bir araya gelme konusunda sözleştiklerini dile getiren Netanyahu, "Ama öncesinde BAE'den bir heyet İsrail'e gelecek ve buradan da bir heyet oraya (Abu Dabi) gidecek." ifadelerini kullandı.

Yerel basına konuşan İsrailli yetkililer, gelecek hafta BAE'den üst düzey bir heyetin İsrail'e geleceğini dile getirdi.