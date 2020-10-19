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ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a davet

Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile sivilleri katleden işgalci 'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı Washington'a davet etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a davet

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet ettiği iddia edildi.

GÖRÜŞME NETLİK KAZANMADI

Politico'nun haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Pompeo'nun davetini kabul etti.

Buna göre Pompeo'nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında Mnatsakanyan'ı ağırlayacağı öne sürüldü.

Haberde, ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

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