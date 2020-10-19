TBMM Başkanı Mustaf Şentop Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti

Türk şehitliği anıt defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Şentop, "Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, bundan 102 yıl önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz. Azerbaycan'ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğrunda vermiş olduğunuz mukaddes mücadele kalplerimizde ölümsüz bir mahiyet kazandı. İsimleriniz bugün başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her zaman büyük takdir ve saygıyla anılacak. Kahramanlıklarınız halihazırda cephede ülkelerinin bekası için çarpışan Azerbaycan askerlerine de moral, azim ve güç vermektedir. Uğruna şehit düştüğünüz bu topraklarda Türkiye ve Azerbaycan'ın 'bir millet, iki devlet' gerçeğiyle vücut bulan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir. Değerli mirasınız olan aziz hatıranızı saygı ve minnetle anıyor, sizin huzurunuzda bugün cephede vermekte oldukları mücadelede şehit düşen Azerbaycan'ın kahraman evlatları dahil, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.



