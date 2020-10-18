18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Paris'te skandal! terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

Paris'te skandal! terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

’nın başkenti ’te Ermeniler, 'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü 'nın da katıldığı gösteri düzenledi. Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, (), ve bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Paris'te skandal! terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi () tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, 'ın 'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını etti.

Terör örgütü yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.


PKK'YA AİT BEZ PARÇALARI AB BAYRAKLARIYLA AYNI KAREDE

Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, (), Ermenistan ve bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

CCAF yetkilileri, Fransa Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

Başkan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve 'ye müdahale çağrısında bulundu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.

Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde 'na doğru yürüyüşe geçti.

Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Ateşkes sürdürülebilir olacak mı? Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva A Haber'e konuştu SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ! ATEŞKES SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK MI? AZERBAYCAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU NARMİNA MUSTAFAYEVA A HABER'E KONUŞTU
Son dakika: Ermenistan ateşkese neden uymuyor? A Haber'de flaş açıklamalar: BM Güvenlik Konseyi'nin önlem alması gerekir SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESE NEDEN UYMUYOR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN ÖNLEM ALMASI GEREKİR
Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi bozdu! A Haber'de flaş açıklamalar: Ermenistan artık Azerbaycan’ın devlet sınırlarını hedef almaya başladı SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ BOZDU! A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: ERMENİSTAN ARTIK AZERBAYCAN’IN DEVLET SINIRLARINI HEDEF ALMAYA BAŞLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA