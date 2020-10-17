Son dakika: Azerbaycan'da cenazeler Ermeni saldırısı ihtimaline karşı gece defnedildi

Ermenistan ordusunun bomba yağdırdığı mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov hayatını kaybetti.

Orucov ve Emirov'un cenazeleri, Ermenistan'ın yeni bir saldırı ihtimaline karşın gece defnedildi. Oruçov ve Emirov'u sevenlerin feryatları gece karanlığını deldi geçti. Terter'de bir bankada müdür olarak çalışan Perviz Orucov'un eşi Elnira Oruçova uzun süre tabutun başında gözyaşı döktü. Oruçova, "Cenazemizi vurdular. Acımız birdi, beş oldu. Ölülerimizi, dirilerimizi vurdular. Çocuklarına doymadın. Bize bu acıları yaşatan kor ateşlerde yansın" dedi. Orucov'un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin'in babalarının tabutunun başına getirilmesi yürekleri dağladı. Orucov ve Emirov için karanlıkta, mezarların başında cenaze namazı kılındı. Cenazeler, cep telefonları ışığında toprağa verildi.

Ermenistan ordusu, işgalden kurtarılan Cebrail ve Hadrut'ta konuşlu Azeri askerlerine top ve füzelerle saldırdı.

KAÇIYORLAR

Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini Azerbaycan ordusunun önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Grad füze sistemi, 5 D-30 obüsü, 2 ZSU-23-4 "Şilka" kundağı motorlu uçaksavar ve mühimmat taşıyan 8 aracın imha edildiği aktarıldı.

Azerbaycan ordusu Hocavend ilindeki HIrmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini de işgalden kurtardı. Ermenistan ordusundan çok sayıda askerin firar ettiği, çatışmalarda çok sayıda kayıp verdikleri öğrenildi. Açıklamada, Ermenistan'ın yanındaki paralı askerlerin savaşmayı reddettiği ifade edildi. Ermenistan'ın 9. Motorize Tüfek Alayı'nın komutan yardımcısının yaralandığı bildirildi.

'SEVDİKLERİMİZİ ALDILAR'

Ermenistan tarafından Terter'deki mezarlıkta sivillere atılan top mermisinden sağ kurtulan 4 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği dünkü saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan sivillerin Berde'deki devlet hastanesinde tedavileri devam ediyor. Yaşadıkları korkunç anları anlatan yaralı Gazanfer Gazanferoğlu, "Mezarlıkta defin sırasında Terter Çayı'na ilk top mermisi düştü. Üstünden beş dakika geçmeden ikinci top atışı oldu. 40-50 metre uzağımıza düştü. Şarapnel parçaları üstümüze yağdı. Yüzümden ve vücudumun farklı yerlerinden yaralandım. Mezarlığı vurdular hainler, sevdiklerimizi aldılar" dedi. Hastanede bulunan yaralıladan gönüllü asker İlham Şahmirov cephede en ön saflarındayken yaralandı.Şahmirov, "Ateş altında kaldık. Bacağımdan ve ellerimden yaralandım. İyileşip cepheye dönmek istiyorum. Azerbaycan bizimdir, Karabağ bizimdir. Zafer bizim olacak" diye konuştu.

ERMENİSTAN GENCE'DE YİNE SİVİLLERİ FÜZEYLE VURDU

Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi bir kez daha hedef aldı. Dün 23.50 sıralarında düzenlenen füze saldırısında, sivillerin yaşadığı bölgeler vuruldu. Kentte şiddetli iki patlama duyuldu. Bir mahallede çok sayıda ev büyük hasar görürken, bazıları da tamamen enkaz haline geldi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri ve halk, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi enkaz altından kurtarmayı başladı. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere alırken, kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları tespit edebilmek için çevrede toplananları sık sık sessiz olmaları konusunda uyardı. Mingeçevir kentine de füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ermenistan'ın Gence'ye 6 gün önce düzenlediği saldırıda da 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

SALDIRILARININ SONUÇLARINI İYİ HESAP ETMELİ

Ermenistan insani ateşkesi ihlal edip Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu. Önceki gün ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın çatışmaları Dağlık Karabağ dışına yaymak istediği belirtilerek "Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir" denildi.

UĞUR YILDIRIM/SABAH