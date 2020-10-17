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Azerbaycan'dan en acı kare! Kalleş saldırısı sonrası hayatını kaybeden anne ile kızı aynı tabutta

Ermeni güçlerinin gece yarısı Gence'ye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden siviller gözyaşları içerisinde toprağa verildi. tarafından gerçekleştirilen hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken bölgeden çok acı görüntüler paylaşıldı. Saldırı sırasında hayatını kaybeden bir yaşındaki Medine ile annesi aynı tabutta defnedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Azerbaycan'dan en acı kare! Kalleş saldırısı sonrası hayatını kaybeden anne ile kızı aynı tabutta

askerlerinin dün gece yaptığı saldırı 'den büyük tepki gördü. Ermeni askerleri Gence bölgesinde sivil halkın bulunduğu bölgeye bombalar attı. Saldırı sonucunda Züleyha Şamezerova ve 1 yaşındaki bebeği Medine de hayatını kaybetti.



Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi 'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölen sivillerden geriye yalnızca anıları kaldı. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

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