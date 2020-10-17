Azerbaycan'dan en acı kare! Kalleş saldırısı sonrası hayatını kaybeden anne ile kızı aynı tabutta

Ermenistan askerlerinin dün gece yaptığı saldırı Türkiye'den büyük tepki gördü. Ermeni askerleri Gence bölgesinde sivil halkın bulunduğu bölgeye bombalar attı. Saldırı sonucunda Züleyha Şamezerova ve 1 yaşındaki bebeği Medine de hayatını kaybetti.