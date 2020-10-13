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Fransız Bakan Drian Ermenistan'ın desteklenmesini isteyen vekillere karşı çıktı

Fransız vekiller, topraklarını kurtaran yerine işgalci 'ın desteklenmesini istedi. Dışişleri Bakanı , vekillerin Ermenistan kararına karşı çıksa da Azerbaycan'ın hakkını savunmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Fransız Bakan Drian Ermenistan'ın desteklenmesini isteyen vekillere karşı çıktı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununda ülkesinin tarafsız kalması gerektiğini belirtti.

VEKİLLERİN ERMENİSTAN ÇAĞRISINA KARŞI ÇIKTI

Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, milletvekillerin Dağlık Karabağ ile ilgili yaşanan sorunda Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği yönündeki çağrıya ilişkin, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatın (AGİT) 1994'te Rusya ve ABD ile bize verdiği yetki, Fransa'nın tarafsız kalmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

HAKLIYI DA SAVUNAMADI

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ara buluculuk rolünün bulunduğunu ifade eden Le Drian, "İki ülkeden (Azerbaycan ve Ermenistan) birini taraf tutarsak meşru olamayız." dedi.

Le Drian, ülkesinin Ermenistan ile "yakın ikili ilişki" sürdürdüğünü belirterek Azerbaycan ile de uzun süreli ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

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