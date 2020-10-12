Vatan Bilgisayar 27 bin kişinin şifresinin çalındığını duyurdu





VATAN BİLGİSAYAR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildiriminde, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir" hükmünü amirdir.