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BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

'de 'nin desteklediği ayrılıkçı 'ne bağlı güçler, Aden kentinde bir ekibini gözaltına aldı. Gözaltına alınan personellerin ve Suudilere ait karargaha götürüldüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı.

KIZILAY PERSONELİ GÖZALTINDA

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılayı ekibini gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, GGK güçlerinin Aden'de bir güvenlik noktasında Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ve Yemenli bir tercümanı gözaltına aldığını açıkladı.

KARARGAHA GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınanlar kentte bir BAE-Suudi güçlerinin karargahına götürüldüğü ifade edildi.

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