Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı

Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş'a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.