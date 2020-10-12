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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı

Son dakika haberine göre… , bugün limandan demir alan ve Kaş’a doğru harekete geçen için bir mesaj paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı

Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş'a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ORUÇ REİS PAYLAŞIMI

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