Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı
Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş’a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı.
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Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş'a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.
#OruçReis Akdeniz'de.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 12, 2020
Seferin kutlu, yolun açık olsun. https://t.co/vmxzHbXKKD