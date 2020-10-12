Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş’a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda "Seferin kutlu olsun, yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş'a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı.

SEFERİN KUTLU OLSUN

Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda "#OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.