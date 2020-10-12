12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştükten 2 gün sonra koronavirüse yakalandı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştükten 2 gün sonra koronavirüse yakalandı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile görüşen 'nın Hükümet Başkanı temasın üzerinden 2 gün geçtikten sonra koronavirüse yakalandığını söyledi. Fritch’in sonucunun pozitif çıkmasının ardından ’ndan flaş açıklama geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştükten 2 gün sonra koronavirüse yakalandı!

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki adalar topluluğu 'nın Hükümet Başkanı 'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile görüştükten 2 gün sona yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Fritch'in iletişim ofisinden yapılan basın açıklamasında, Hükümet Başkanı'nın, perşembe Macron ile görüştüğü 'ten Tahiti'ye dönmesinden 2 gün sonra ateş ve eklem ağrıları hissettiği belirtildi.

Açıklamada, Fritch'e Paris'ten ayrılmadan 3 gün önce yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı ifade edildi.

Hükümet Başkanı'na cumartesiyi pazara bağlayan gece yapılan testin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, tedbiren Fritch'e eşlik eden kişiye de test yapıldığı, bu kişinin negatif çıktığı kaydedildi.

MACRON "TEMASLI" SAYILMIYOR
'ndan yapılan açıklamada, görüşmede maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, bu nedenle Macron'un temaslı sayılmadığı kaydedildi.

Fritch, Macron'dan önce Fransa Başbakanı Jean Castex, Deniz Aşırı Bölgeler Bakanı Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile görüşmüştü.

Fransız Polinezyası'nın 68 yaşındaki Hükümet Başkanı'nın kabinesinde de daha önce pozitif vakalar tespit edilmişti.

Son verilere göre, Fransız Polinezyası'nda şu ana kadar 2 bin 692 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 10 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA