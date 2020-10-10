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Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın 38 askeri Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldü

ordusunun bugün başlayan geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'a yeniden saldırması sonrasında 'ın ordusu 38 Ermeni askerin öldürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca Ermeni ordusuna göre avantajlı olduğu da kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın 38 askeri Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldü

Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

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ERMENİSTAN GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

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38 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.

İHLALLERE DEVAM EDİYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

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