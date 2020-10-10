Azerbaycan'dan Ermenistan'a: Müzakere sürecine dönülmezse operasyonları yeniden başlatırız

Ermenistan güçlerinin geri püskürtüldüğünü dile getiren Bayramov, şöyle devam etti:

"Savaş alanında elde ettiğimiz başarılar bize diplomatik alanda da başarı sağladı. Bunlar anlaşmanın 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde yer alan ifadelerdir. Ermenistan çözüm için temel ilkelerin yeniden teyit edilmesine zorlandı. Ateşkes sağlandıktan sonra derhal yapıcı müzakerelere başlanılması yükümlülüğünü üstlendi. Ermenistan son 1 yıldır bundan imtina ediyordu. 'Dağlık Karabağ Ermenistan'dır.' demekle müzakere sürecinden çıkmışlardı. Müzakerelere Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin de katılmasını şart koşuyorlardı. Dünkü anlaşmada müzakere sürecinin formatının değişmez olarak kaldığı teyit edildi. Müzakerenin tarafları Ermenistan ve Azerbaycan'dır. Ermenistan kendi güvenceleri için uluslararası gözlemcilerin, uluslararası kuruluşların bölgeye gelmesini istiyordu. Biz ise buna karşı çıktık. Bu konu ancak Ermenistan ordusunun çıkarılmasından sonra konuşulabilir."

KIZILHAÇ ÖRGÜTÜ YÜRÜTECEK

Bayramov, anlaşmada geçici ateşkesin süresinin belirtilmediğini ve bunun Uluslararası Kızılhaç Örgütünün koordinasyonunda yapılacak çalışmalara bağlı olduğunu ifade etti.

PKK VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ ERMENİSTAN'IN YANINDA