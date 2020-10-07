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Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü! 'Çatışmaları durdurun' çağrısı

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı ve Devlet Başkanı , 'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü. Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü! 'Çatışmaları durdurun' çağrısı

Azerbaycan ordusu ile Ermenistan ordusu arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri alarak ilerleyişini sürdürüyor.

Çatışmalarda 11'inci güne girilirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağı görüştü! Çatışmaları durdurun çağrısı SON DAKİKA: PUTİN VE ALİYEV DAĞLIK KARABAĞ'I GÖRÜŞTÜ! 'ÇATIŞMALARI DURDURUN' ÇAĞRISI

"ÇATIŞMALAR DURMALI"

Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı. Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulunarak "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar bir trajedi." ifadelerini kullandı. Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar bir trajedi." dedi.

"SAVAŞI DURDURUN" ÇAĞRISI

Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'a Karabağ savaşını durdurmaları çağrısı yaptı. Rusya'nın ciddi şekilde endişe duyduğunu belirten Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la irtibatta olduğunu kaydetti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev de Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUHANİ İLE ALİYEV DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARI GÖRÜŞTÜ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan'ın işgalinden kaynaklanan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, "Komşuların toprak bütünlüğü bizim için yüksek öneme sahiptir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.

İran halkının Azerbaycan ile çok yakın tarihi, kültürel ve dini bağları olduğunu dile getiren Ruhani, "İran ve Azerbaycan halkı ile hükümetlerinin daima iyi ilişkileri olmuştur. İranlı yetkililer, son tartışmayla ilgili çok açık ve net bir duruş ortaya koymuşlardır." diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa başka ülkelerin muhtemel müdahaleleri ve çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi tehlikesine işaret eden Ruhani, şunları söyledi:

"Bölgenin ve özellikle de kuzey sınırlarının huzuru, güvenliği ve istikrarı bizim için çok önemlidir. Bu anlaşmazlık ve sınırlardaki güvensizlik ortamı terörist grupların nüfuzu için uygun bir zemin oluşturmamalıdır. Bölgede barış konusu çok önemlidir. Komşuların toprak bütünlüğü bizim için yüksek öneme sahiptir."

Sınırdaki çatışmaların şehir savaşına dönüşmesinden duyduğu endişeyi de dile getiren Ruhani, "Bu savaş ve çatışmaların şehir savaşlarıyla sonuçlanmamasını ümit ediyorum. Böyle olursa halk yerinden göç etmek zorunda kalacak ve siviller hayatını kaybedecektir. Bu çok üzüntü verici ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmaların en kısa sürede sonlandırılması çağrısında bulunan Ruhani, "İran, Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve iki ülkenin resmi olarak tanınmış sınırları çerçevesinde çözülmesi için her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı

Ruhani ayrıca İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan sınırının korunması ve İranlı köylülerin can güvenliğiyle ilgili iki ülkeye de uyarıda bulundu.

"İRAN'IN GÜVENLİĞİ AZERBAYCAN'IN GÜVENLİĞİDİR"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de görüşmede, "İran resmi makamlarının yapıcı tutumu, toprak bütünlüğüne yaptıkları vurgu ve Karabağ anlaşmazlığının çözümü için ortaya koydukları çaba nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aliyev sınırlarda terörist grupların nüfuz etmesi tehlikesine ilişkin de şunları kaydetti:

"İran'ın güvenliği Azerbaycan'ın güvenliğidir. Bu anlaşmazlığın komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz."

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