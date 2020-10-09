Paşinyan'ın son hamlesi Ermenistan'ı dağıttı: Sizi mezbahadaki et yerine kullanıyorlar

2 BALAM SAVAŞIYOR

Ermenistan'ın işgalinde 1994 yılında Dağlık Karabağ'dan göç etmek zorunda kalan Azize Mehdiyeva, "O gün kucağımda olan 2 oğlum bugün orduda öz topraklarını almak için savaşıyor. O gün çöllere düştüğümüzde (göç ettiğimizde) oğullarımın biri 3, diğeri ise bir yaşındaydı. Bugün biri 29 diğeri ise 27 yaşında. Asker oldular, şimdi cephede savaşıyorlar. Öz toprağımızı alana kadar da savaşacaklar" diyor.

SİVİLLER VURULDU

Ermenistan, çatışmaların 12'nci gününde de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etti. Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerinde sivillerin bulunduğu birçok nokta Ermenistan tarafından vuruldu.

Goranboy kentinde roket isabet etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybederken, Berde kentinde bir kafeye roket isabet etti. Kafede bulunan 3 sivil yaralandı. Ermenistan'ın Berde kentine attığı 4 roketten birinin havada imha edildiği öğrenildi. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 31'e çıktığı kaydedildi.