Akılalmaz keşif! Yarısı dişi yarısı erkek...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araştırma yürüten bir grup bilim insanı hem erkek hem de dişi tüyleri bulunan ender bir kuş keşfetti.



Independent'ta yer alan habere göre, gövdesinin bir yanında sarı, diğer yarısında pembe renkte tüyler olan ötücü kuşun eşine çok nadir rastlanıyor.



Kuşun kanatlarının ve kuyruğunun arkasında da cinsiyete dair önemli farklılıklar görüldüğü, sol tarafın daha kahverengi, sağ tarafınsa daha siyah olduğu belirtiliyor.