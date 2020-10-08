Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycanlı General Hüseyin Mahmudov: Zafer yakın

250 TANK İMHA EDİLDİ: Azerbaycan Savunma Bakanlığı "10 günde, Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracı, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi imha edildi" açıklaması yaptı.

TABELALARA AZERBAYCAN BAYRAĞI: Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntüleri paylaşıldı. İşgalden kurtarılan Hadrout'ta yol tabelalarına Azerbaycan bayrağı yapıştırıldı.

PAŞİNYAN'IN TAVİZ ÇARKI: Cephede alınan ağır kayıplar karşısında geri adım atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduklarını söyledi ancak Bakü'nün de taviz vermesi gerektiğini öne sürdü.