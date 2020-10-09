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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türk devletlerine mektup gönderdi

, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov’a mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni saldırısının planlı bir askeri provokasyon olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türk devletlerine mektup gönderdi

AZERTAC'ın bildirdiğine göre, Devlet başkanı mektuplarında 27 Eylül'de 'ın 'a karşı bir provokasyon daha yaptığını ve Azerbaycan yerleşimlerinin yanı sıra askeri mevzilere çeşitli yönlerden ağır toplar dahil çeşitli silahlarla ateş açtığını söyledi. Bu provokasyon sonucunda askerlerimiz ve siviller öldürüldü ve yaralandı. Azerbaycan bir karşı saldırı başlattı.

, Ermeni saldırısının planlı bir askeri provokasyon olduğunu belirtti. Ermeni yönetiminin müzakere sürecini aksatmaya yönelik açıklamaları, Temmuz-Ağustos aylarında askeri provokasyonlar, yabancı vatandaşların Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasadışı olarak yerleştirilmesi; Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini ve yeni bir savaşa hazırlandığını gösterdiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan-Azerbaycan sorununun uluslararası hukuk norm ve ilkelerine ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiği şeklindeki tutumunu yineledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi gerektiğine ilişkin 28 Eylül 2020 tarihli Türk Konseyi açıklamasına değinen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; bu beyanatından dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ve Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'a teşekkür etti.

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