Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türk devletlerine mektup gönderdi

AZERTAC'ın bildirdiğine göre, Devlet başkanı mektuplarında 27 Eylül'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bir provokasyon daha yaptığını ve Azerbaycan yerleşimlerinin yanı sıra askeri mevzilere çeşitli yönlerden ağır toplar dahil çeşitli silahlarla ateş açtığını söyledi. Bu provokasyon sonucunda askerlerimiz ve siviller öldürüldü ve yaralandı. Azerbaycan Ordusu bir karşı saldırı başlattı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni saldırısının planlı bir askeri provokasyon olduğunu belirtti. Ermeni yönetiminin müzakere sürecini aksatmaya yönelik açıklamaları, Temmuz-Ağustos aylarında askeri provokasyonlar, yabancı vatandaşların Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasadışı olarak yerleştirilmesi; Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini ve yeni bir savaşa hazırlandığını gösterdiğine dikkat çekildi.