Rusya'dan, Putin-Macron görüşmesinin Fransız basınına sızdırılmasına tepki

Peskov, Navalnıy'nın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinden taburcu olmasına değinerek, "Bu konudaki tüm bilgilere dikkatle yaklaşıyoruz, hangileri doğru, hangileri yalan bilmiyoruz." yorumunda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Navalnıy konusuyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesini sızdıran Fransız Le Monde gazetesinin haberini de değerlendiren Peskov, bu haberin "tam doğru" olmadığını savundu.

Peskov, "Elysee Sarayı'nın, iki liderin konuşmasını bilinçli olarak basına sızdırdığına inanamıyoruz. Bu Fransa'dır. Fransa bunu yapamaz. Buna inanmak bile istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin ve Macron, 14 Eylül'de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Le Monde gazetesi de görüşmeye ilişkin haberinde, Putin'in "Noviçok" kimyasalını geliştirenlerin yaşadığı Letonya'nın, Navalnıy meselesine dahil olduğu senaryo üzerinde durulması gerektiğini vurguladığını iddia etmişti.

NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.