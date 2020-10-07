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Pentagon'da koronavirüs alarmı! Üst düzey ordu komutanları kendilerini karantinaya aldı

Amerika Birleşik Devletleri () ordusundan son dakika koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurmasının ardından alınan ’da alarm verilirken edinilen bilgiye göre ABD Genelkurmay Başkanı ’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ABD komutanının kendilerini karantinaya aldıkları öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Pentagon'da koronavirüs alarmı! Üst düzey ordu komutanları kendilerini karantinaya aldı

ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray, koronavirüse yakalandığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik'inden yapılan son dakika açıklamasında, "ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray'in, koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi hafif semptomlar gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

PENTAGONDA ALARM: BİRÇOK ÜST DÜZEY KOMUTAN KOVİD-19 KISKACINDA
Ray'in koronavirüse yakalanmasının ardından, Pentagon'da alarm verildi. ABD medyası, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey ordu komutanının kendilerini önlem olarak karantinaya aldıklarını duyurdu.

CHARLES RAY, GEÇEN HAFTA PENTAGON'DA TOPLANTILARA KATILDI
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komutan Yardımcısı Ray'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve diğer üst düzey askeri liderlerle görüşmek üzere geçen hafta Pentagon'da bulunduğunu biliyoruz. Bazı toplantı katılımcıları diğer Servis Şeflerini de içeriyordu. Ek temas takibi yapıyor ve uygun önlemleri alıyoruz" denildi.

TRUMP DA HALEN KOVİD-19 HASTASI
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Hastanesi'nden taburcu edilmesi sonrası Beyaz Saray'a döndü. ABD televizyonlarına yansıyan görüntülerde, Trump'ın hastaneden ayrılırken cerrahi maske taktığı görüldü. Trump, basın mensuplarının Beyaz Saray'da kaç kişinin enfekte olduğu sorusuna "Teşekkürler" şeklinde yanıt vermekle yetindi. Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'da devam edilmesi bekleniyor.

BİDEN TRUMP'I SUÇLADI
ABD Başkanı Donald Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu. Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a varınca maskesini çıkararak balkonda poz verdi. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Trump'ı, taburcu olması sonrası "yanlış mesaj vermekle" suçladı.

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