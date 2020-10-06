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ABD Başkanı Trump'un doktorundan iyi haber! Semptom göstermedi

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Başkanı Trump'ın doktoru , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump'ın durumunun iyi olduğunu belirten Sean Conley, "Bugün herhangi bir semptom göstermedi." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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ABD Başkanı Trump'un doktorundan iyi haber! Semptom göstermedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

"GENEL OLARAK DURUMU İYİ"

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Conley sağlık ekibinin bu sabah Beyaz Saray'daki konutunda Trump ile bir araya geldiğini belirterek "Trump evindeki ilk gecesini sakin geçirdi ve bugün herhangi bir semptom göstermedi." ifadesini kullandı.

Trump'ın durumunun "stabil" olduğunun altını çizen Conley, oksijen satürasyonu seviyesinin yüzde 95 ila 97 olduğunu aktardı. Conley, "Trump genel olarak çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

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