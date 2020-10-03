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Son dakika: Magadiz Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Son dakika haberleri... topraklarını işgal eden silahlı kuvvetlerinin saldırılarına sert yanıt veren Azerbaycan kuvvetleri adeta Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Azerbaycan , 'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, resmi Twitter hesabından Magadiz'in adının değiştirildiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: Magadiz Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Magadiz'de Ermenistan işgalinin sonlandırıldığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.

Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.

İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

MAGADİZ'İN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz'in işgalden kurtarılmasının ardından adının değiştirildiğini duyurdu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, Magadiz'e yeniden eski adı Suqovuşan'ın verildiğini belirtti.

ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRISINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köyleri düşman tarafından ağır ateşe tutuluyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın Gorus ilinden de Azerbaycan topraklarına füze atışının yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.

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