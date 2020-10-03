Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Son 24 saattir...
Yeni tip corona virus test sonucu pozitif çıkan ve dün itibarıyla hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Trump'ın son 24 saattir ateşinin olmadığı, ekstra oksijen takviyesin yapılmadığı bildirildi. Öte yandan Başkan Trump'ın tedavisinin 5 gün süreceği açıklandı.
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Corona virüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan açıklama geçti.
Doktorlar açıklamasında "Başkanın sağlık durumu çok iyi. Ekstra oksijen takviyesi yapılmıyor. 24 saattir ateşi yok. Nefes almada yürümede zorluk çekmiyor, morali iyi" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, dün ABD Başkanı Trump'ın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü açıklamıştı.