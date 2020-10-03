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Ermenistan Başbakanı Paşinyan aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var

Son dakika haberi... ordusunun ’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. Ermenistan Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. Ermenistan ve Rus basınında geniş yer alan konuşmasında Paşinyan, Azerbaycan'a karşı direnmekte olduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını belirtti.

Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan'ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi. Başbakan Paşinyan, "Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor" diyerek aciz durumlarını gözler önüne sererken, ''siviller öldürülüyor'' yalanını da tekrarladı.

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