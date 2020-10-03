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Koronavirüs testi pozitif çıkan Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı , testinin pozitif çıkmasından dört gün sonra hastaneye kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

Petro Poroşenko'nun eşi Marina Poroşenko Facebok hesabından yaptığı paylaşımda, "Petro Alekseyeviç (Poroşenko), Kiev'deki bir koronavirüs hastanesinde tedavi altına alındı. Eşimin iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ediyor" dedi. Poroşenko'nun kızının da koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Poroşenko, 29 Eylül'de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ukrayna'da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Petro Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi'nin lideri.

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