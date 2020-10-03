03 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 3 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada önemli uyarıda bulundu. İşte 3 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları...

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli uyarıda bulundu. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulabilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, vaka tablosunu da paylaştı.

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İşte 3 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasının ardından "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." paylaşımında bulundu.

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