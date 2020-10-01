01 Ekim 2020, Perşembe
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ABD'den İsviçre'ye 16 milyar dolardan fazla askeri satış

İsviçre ile 16 milyar 232 milyon dolarlık askeri satış anlaşması yapan ABD, FA-18 Super Hornet, Lightening II tipi savaş uçağı ve PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemleri için onay verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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ABD'den İsviçre'ye 16 milyar dolardan fazla askeri satış

ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye Dış Askeri Satış kapsamında 7 milyar 452 milyon dolar değerinde 40 F/A-18E/F Super Hornet tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanın satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

40 ADET F-35 VE İLGİLİ EKİPMANLAR

Açıklamada, bu satışın dost bir Avrupa ülkesinin güvenlik kapasitesini desteklemenin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış ilişkilerine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Diğer bir açıklamada, Bakanlığın İsviçre'ye 6 milyar 580 milyon dolar değerinde 40 adet F-35 uçağı ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiği belirtildi.

Üçüncü bir açıklamada da aynı ülkeye 2 milyar 200 milyon dolar değerinde PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemlerinin satışına onay verildiği bildirildi.

Bu satışlara Amerikan firmalarının, İsviçre'nin "Air 2030" konseptli askeri modernizasyon programı kapsamında ihaleye girmelerinin yolunun açılması için onay verildiği ifade ediliyor.

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