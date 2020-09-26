Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...
Son dakika haberine göre; Dünya genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu coronavirüs pandemisi ile ilgili ABD'de yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Son dakika haberi: ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs (Covid-19) kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.
ÖLÜM OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK
ABD'de Boston Üniversitesi tıp fakültesinin yeni araştırmasında, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi.
PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.
40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.
ÜST SOLUNUM YOLLARINI ETKİLEYEN VİRÜSLERE KARŞI...
Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayımlayan Dr Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.