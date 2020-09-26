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Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...

Son dakika haberine göre; Dünya genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu pandemisi ile ilgili 'de yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...

Son dakika haberi: ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs (Covid-19) kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...

ÖLÜM OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK

ABD'de Boston Üniversitesi tıp fakültesinin yeni araştırmasında, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi.

Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...

PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.

Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...

40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.

Bilim insanları duyurdu! ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması...

ÜST SOLUNUM YOLLARINI ETKİLEYEN VİRÜSLERE KARŞI...

Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayımlayan Dr Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.

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