ABD'li komutanın görevi sona erdi artık PKK'ya destek çıkamayacağı için ağladı!

GİDERKEN BİLE TERÖR GÜZELLEMESİ YAPTI

Terör örgütünün sözcüsü Bali, SDG olarak "değerli bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini ama samimi ve iyi bir dost kazandıklarını" söyledi. Caggins ise, SDG'nin "büyük bir güç" olduğunu ve DEAŞ ile mücadelede birlikte savaştıkları için mutlu olduğunu söyledi.

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEMİŞ

Caggins, görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti.

Örgüte her türlü desteği veren ve arka çıkan ABD'li komutan daha önce de PKK'dan "dostluk plaketi" almıştı.