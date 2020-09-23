Türk askerinin PKK'dan temizlediği Tel Abyad'da işgal bitti, ticaret başladı!

HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAM BAŞLADI

Teröristlerin işgal altındaki Suriyelilere uyguladığı baskı ve zulüm, geçen yıl 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile sona erdi. Teröristlerden arındırılmasının ardından Tel Abyad, yeniden inşa edildi, insanlar huzur ve güven içerisinde yaşamaya başladı. Teröristlerin ve destekçilerinin çıkmasının ardından yaşamın normale dönmeye başlamasıyla binlerce Tel Abyadlı da zorunlu olarak göç ettikleri topraklarına geri döndü.

TİCARET VE SANAYİ ODASI DA KURULDU

İnsanların artık rahatça sokaklarında dolaştıkları tarım şehri Tel Abyad'da çiftçiler arazilerini gönül rahatlığıyla ekerken, kentte ticari hayatta yeniden canlandı. Binlerce insanın geri gelmesiyle eski canlı günlerine dönen Tel Abyad'da, Ticaret ve Sanayi Odası da kuruldu. Ticari faaliyetin başlamasıyla geçmişte PKK/YPG'nin komuta kademesinde kişilerin sadece terör örgütü işgalindeki Rakka ile yaptığı ticaret, Akçakale Sınır Kapısı'nın da faaliyete girmesiyle Tel Abyadlı tüccarlar tarafından Türkiye ile yapılmaya başlandı.