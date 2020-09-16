Korku dolu günler geride kaldı! Barış Pınarı Harekatı Tel Abyad ve Resulayn'a huzur getirdi!

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI SONA ERDİ

Resulayn ve Tel Abyad'da yaşayan siviller; terör örgütünün zorla vergi aldığı, ticaret yapanlara zorunlu ortak olduğu ve çocuklarını kaçırarak silah altına alınması gibi yaşadıkları zorlukların geride kalmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Geçmişte kaçırılarak terör örgütü kamplarına götürüleceği endişesiyle çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını anlatan siviller, Barış Pınarı Harekatı sonrası doğdukları kentlerin sokaklarında özgürce dolaşabilmenin tadını çıkarıyor. Terör örgütünün Arap kökenlilere çok fazla baskı uyguladığını ve kendilerinin kentleri terk etmesini sağlayarak bölgenin demografik yapısını bozmayı amaçladığını anlatan siviller, birçok ailenin baskılar nedeniyle Türkiye veya TSK'nın düzenlediği harekatlar ile güvenli hale gelen alanlara zorunlu olarak göç ettiğini ifade etti.