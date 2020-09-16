Korku dolu günler geride kaldı! Barış Pınarı Harekatı Tel Abyad ve Resulayn'a huzur getirdi! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 9 Ekim'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn huzura kavuştu. Teröristlerin işgalinin sona erdirilmesi ile normalleşmenin başladığı Tel Abyad ve Resulayn'a binlerce kişi güven içerisinde yeniden döndü. Korku dolu günlerin geride kalmasıyla yaraların sarıldığı kentlerde yaşayan siviller, Türkiye ile özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Giriş Tarihi: 16.09.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 08:54
Suriye'de 2011 yılında sivillerin daha fazla özgürlük talepleri, rejimin güç kullanmasıyla iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu ismiyle silahlanarak rejime karşı mücadele eden muhalifler, zaman içerisinde görüş ayrılığına düşerek gruplara bölündü. Muhalif gruplar arasında yaşanan ayrılık ve çatışmalar sırasında terör örgütü de bazı kentleri işgal etti. Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği alanları genişleterek Irak sınırından İdlib'e kadar uzanan sınır hattında koridor oluşturmak istedi. Terör örgütünün ilk etapta Fırat Nehri'nin batısına geçerek, sözde kantonlarını birleştirme hayali, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile sonlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Terör örgütüne yönelik 9 Ekim 2019 tarihinde de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn kentlerini kapsayan 120 kilometrelik hat kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı. İki ilçenin köy ve kasabaları ile teröristlerden arındırılmasıyla 5 bin kilometre kareyi aşkın alan terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirildi.
Teröristlerin işgaline son verilmesinin ardından Resaluyn ve Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesi için hummalı çalışmalar başlatıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imha edilmesi ve kamu binalarının tadilatlarının gerçekleştirildiği Resulayn ve Tel Abyad'da, terör örgütüne ait izler silindi ve zorunlu olarak topraklarından göç eden siviller yeniden doğdukları kentlerine dönmeye başladı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI SONA ERDİ
Resulayn ve Tel Abyad'da yaşayan siviller; terör örgütünün zorla vergi aldığı, ticaret yapanlara zorunlu ortak olduğu ve çocuklarını kaçırarak silah altına alınması gibi yaşadıkları zorlukların geride kalmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Geçmişte kaçırılarak terör örgütü kamplarına götürüleceği endişesiyle çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını anlatan siviller, Barış Pınarı Harekatı sonrası doğdukları kentlerin sokaklarında özgürce dolaşabilmenin tadını çıkarıyor. Terör örgütünün Arap kökenlilere çok fazla baskı uyguladığını ve kendilerinin kentleri terk etmesini sağlayarak bölgenin demografik yapısını bozmayı amaçladığını anlatan siviller, birçok ailenin baskılar nedeniyle Türkiye veya TSK'nın düzenlediği harekatlar ile güvenli hale gelen alanlara zorunlu olarak göç ettiğini ifade etti.
GİDERKEN HER ŞEYİ YAKIP, YIKTILAR
Terör örgütünün geçen yıl Türkiye'nin harekat düzenleyeceği sinyalinin ardından baskılarını daha da artırdığını anlatan siviller, TSK'nın harekatı başlatmasıyla teröristlerin her tarafı yakıp, yıktığını, can kayıpları oluşması için patlayıcılar tuzakladığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla teröristlerin kentlerine zarar verdikten sonra kaçtığını anlatan Suriyeli siviller, Türkiye'nin gelişi ile terör örgütünün işgalinin sona erdiğini aynı zamanda kendilerinin de huzura kavuştuğunu ifade etti.