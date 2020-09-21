Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

Teröristlerin işgalinin son bulmasının ardından Tel Abyad'da, kamu kurumları onarıldı, oluşan huzur ortamı ile binlerce sivil de topraklarına geri döndü. Teröristlerin zaman zaman yaptığı saldırı girişimlerinin püskürtüldüğü Tel Abyad'da, güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.