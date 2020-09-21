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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, oluşturulan güvenlik kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenerek suç ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 08:49
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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali ve sivil ve halka yönelik baskısı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun geçen yıl ekim ayında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile sona erdi.

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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

Teröristlerin işgalinin son bulmasının ardından Tel Abyad'da, kamu kurumları onarıldı, oluşan huzur ortamı ile binlerce sivil de topraklarına geri döndü. Teröristlerin zaman zaman yaptığı saldırı girişimlerinin püskürtüldüğü Tel Abyad'da, güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.

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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VE HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP

Tel Abyad'da sivil halkın güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda olası suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kent merkezi ile kontrol noktalarına güvenlik kamera sistemi kurulması kararlaştırıldı.

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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

Kararın ardından Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından Tel Abyad'ın giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kontrol noktaları, ana caddeler, meydanlar ile kamu binalarının bulunduğu bölgelere güvenlik kamera sistemi kuruldu.

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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!

Yüksek çözünürlük ve hareket kabiliyetine sahip kameralar daha sonra Tel Abyad Emniyet Müdürlüğü'nde kurulu mobil elektronik sistemine de entegre edildi.