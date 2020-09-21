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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, oluşturulan güvenlik kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenerek suç ve suçlulara göz açtırılmıyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 08:47Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 08:49
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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
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Güvenlik önlemleri en üst seviyede! Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!