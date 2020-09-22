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Son dakika: Vladimir Putin'den BM 75. Genel Kurulu'nda kritik öneri

... Devlet Başkanı , kimyasal, biyolojik ve toksik silahlar dahil silahların kontrolü alanındaki anlaşmaların güçlendirilmesini teklif etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Vladimir Putin'den BM 75. Genel Kurulu'nda kritik öneri

Rusya Devlet Başkanı Putin, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Rusya'nın bölge meselelerinin çözümü konusunda her türlü çabayı göstereceğini dile getiren Putin, "Tüm tartışmalara, fikir ayrılıklarına, bazen yanlış anlaşılmalara ve hatta bazı meslektaşların güvensizliğine rağmen, özellikle silah kontrolü alanındaki anlaşmaların güçlendirilmesi konusunda yapıcı ve birleştirici inisiyatifleri ıslarla teklif etmeye devam edeceğiz. Bu, kimyasal, biyolojik ve toksik silahların yasaklanması için de geçerlidir." dedi.

Putin, ABD ile Rusya arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) süresinin 2021'de sona ereceğine dikkati çekerek, bu anlaşmanın uzatılması gerektiğini vurguladı.

Bu hususta ABD'li ortaklarla müzakereleri sürdürdüklerini belirten Putin, "Yeni füze sistemlerinin konuşlandırılması konusunda karşılıklı itidali bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin geçen sene "moratoryum" ilan ettiklerini hatırlatan Putin, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki önerimize ne Amerikalı ortaklarımızdan ne müttefiklerinden henüz tepki görmüyoruz. Belirli konulardaki karşılıklı adımlar derin ve ciddi diyaloğun başlatılmasına temel oluşturabilir."

Putin, uzayda silahların konuşlandırılmasını yasaklayan anlaşmanın yapılması gerektiğini de vurguladı.

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Kovid-19 aşısını geliştirdiklerine dikkati çeken Putin, bu alanda ortaklığa açık olduklarını dile getirdi.

Putin, "Bu bağlamda, koronavirüs aşılarının geliştirilmesi konusunda işbirliğiyle ilgili ülkelerin katılımıyla ileride üst düzeyde video konferans yoluyla toplantı yapmayı teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

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