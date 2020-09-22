DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı

"AŞI GÜVENLİ DEĞİLSE ONAY VERMEYECEĞİZ"

Harris, dünya genelinde Kovid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün pandemiye karşı "dayanışma" çağrısını yineleyen Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.



