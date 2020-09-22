DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirildi.
Harris, hangi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ise belirtmedi.
"AŞI GÜVENLİ DEĞİLSE ONAY VERMEYECEĞİZ"
Harris, dünya genelinde Kovid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
DSÖ'nün pandemiye karşı "dayanışma" çağrısını yineleyen Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.
TÜRKİYE, COVAX PROGRAMINA KATILMA NİYETİNİ DSÖ'YE BİLDİRDİ
Öte yandan, Türkiye de COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi.
Türkiye ile 38 ülkenin daha işlemlerin ardından programa imza atacağı öğrenildi.
DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor.