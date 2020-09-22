Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı
Koronavirüs salgınının seyri hakkında açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, artık herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan DSÖ, "Koronavirüs salgını dünya çapında yayılma hızını artırdı" ifadelerine yer verdi.
Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Dünyada Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 960 bini aştı.
Avrupa ülkeleri ikinci dalga ile mücadele etmeye çalışırken, vakalar hızla artmaya devam ediyor. Ülkeler virüse karşı aşı bulma çalışmalarına hız vermiş durumda.
İkinci dalga nedeniyle koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi nedeniyşe, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pek çok ülkede gevşetilen önlemler yeniden sıkılyor ve kısıtlamalar getiriliyor.
Hindistan resmen felaketi yaşıyor. Ülkede yoğun bakım yatağı ve oksijen yetersizliği yaşanıyor. Neredeyse her gün 80 binin üzerinde kişinin virüse yakalandığı açıklanırken, bu sayıların gerçekleri de yansıtmadığına, aslında daha fazla kişinin hastalandığına inanılıyor.
Son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. DSÖ'nün istatiklerine göre koronavirüs salgını dünya çapında yayılma hızını artırdı.
Her ne kadar virüsün neden olduğu ölümler azalsa da, yeni vakalar son yedi günün en yüksek seviyesine yükseldi.