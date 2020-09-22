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Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasıyla ilgili Fahrettin Altun'dan açıklama: Hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihi bir konuşma

Son dakika haberi... İletişim Başkanı  hesabı Twitter üzerinden " sayın , 75. ’nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasıyla ilgili Fahrettin Altun'dan açıklama: Hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihi bir konuşma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 75. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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ADİL ÇÖZÜM İÇİN TARİHİ BİR KONUŞMA
Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu'nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

"HAKİKATTEN YANA TARAF OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye, Suriye'den Libya'ya Balkanlardan Azerbaycan'a Yemen'den Keşmir'e kadar tüm coğrafyalarda barışın ve adaletin tesisi için inisiyatif almaktan çekinmeyeceğini belirten Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yeniden inşasında, hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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