Darbeci Hafter kontrolündeki limana savaş gemisi yanaştı

Limanda son günlerde bazı ihlallerin gerçekleştiği, son olarak hafta sonu canlı mühimmat kullanıldığı aktarılan açıklamada, tesisin; çalışanları, güvenliği ve altyapısının korunması için tüm askeri unsurlardan temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

Petrol Kurumu 5 Eylül Cuma günü de Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları adlı grubun Ras Lanuf Limanı'na yanaşmakta olan bir gemiye mermi ve RPG roketatarlarıyla saldırdığını açıklamıştı.