14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ı hedef alan Fransa'da birlik mesajı

Başkan Erdoğan'ı hedef alan Fransa'da birlik mesajı

'nin haklarını yedirmemek için geri adım atmayan 'ı hedef alan 'a muhalefetten destek geldi. 'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri , Başkan Erdoğan karşısında Macron'un arkasında olduklarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Fransa'da birlik mesajı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım." dedi.

"HEDEF FRANSA" DEDİ

Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor." dedi.

Macron, 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN NASIL CEVAP VERMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. 'Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım' dedim." şeklinde yanıt vermişti.

Başkan Erdoğandan Macrona yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A YANIT: ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK

Son dakika: Başkan Erdoğandan flaş açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Bataklığın içinde çırpınan Macron kendi pimini çekti!  Avrupadan da umduğunu bulamadı BATAKLIĞIN İÇİNDE ÇIRPINAN MACRON KENDİ PİMİNİ ÇEKTİ! AVRUPA'DAN DA UMDUĞUNU BULAMADI
İtalya ve İspanyadan dikkat çeken Türkiye uyarısı: Yavaşla Macron İTALYA VE İSPANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE UYARISI: YAVAŞLA MACRON
Son dakika: Fransada kritik görüşme! Macron - Miçotakis görüşmesinde ne konuşulacak? SON DAKİKA: FRANSA'DA KRİTİK GÖRÜŞME! MACRON - MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA