12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'ı telaş sardı! Başbakan Miçotakis Fransa'dan alacakları savaş uçaklarını açıkladı

Yunanistan'ı telaş sardı! Başbakan Miçotakis Fransa'dan alacakları savaş uçaklarını açıkladı

'de 'nın gazıyla provokasyona devam eden 'ın Miçotakis'i korkusu sardı. Miçotakis bugün yaptığı açıklamada Fransa'dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ve ordularını 15 bin yeni askerle güçlendireceklerini söyledi. Selanik'te konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bunun yanı sıra, "4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz" dedi. Bu açıklama, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısındaki acziyeti ortaya çıkan Yunanistan'ın ''Fransa'dan ne bulsa alacak'' yorumlarını beraberinde getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2020
ABONE OL
Yunanistan'ı telaş sardı! Başbakan Miçotakis Fransa'dan alacakları savaş uçaklarını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gerginlik bağlamında gelecek dönem için hükümetin stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı krize dikkati çeken Miçotakis, "İmkan ve ihtiyaçlar arasında bir denge sağlamanın vakti geldi." diye konuştu.

Miçotakis, Atina yönetiminin "tehditlere mantıklı argümanlarla yanıt verdiği" iddiasını dile getirerek, "ordu gücünü, işlevselliğini ve etkinliğini artırma adına bazı kararlar aldıklarını" belirtti.

"RAFALE TİPİ UÇAKLARDAN YENİ BİR FİLO KURACAĞIZ"

Yunanistan'ın çok sayıda güçlü müttefike sahip olduğunu savunan Miçotakis, "Mevcut Mirage uçaklarının yerine 18 Rafale uçağından oluşan yeni bir filo kuracağız." ifadesini kullandı.

Miçotakis, mevcut MEKO fırkateynlerini de modernize edeceklerini kaydederek, "4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz." dedi.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri için yeni tanksavarlar, ağır torpidolar ve güdümlü füzeler satın alacaklarını aktaran Miçotakis, "5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

UÇAK SATIŞI ANLAŞMASI GELECEK AYLARDA İMZALANACAK

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın ülkesinden 18 Rafale tipi savaş uçağı satın alma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu kararın Yunan ve Fransız ordularının arasındaki ilişkiyi ve iş birliğini güçlendireceğinin altını çizen Parly, savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşmanın gelecek aylarda imzalanacağını aktardı.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı.

Gelecek aylarda 1,5 milyar avroluk silah ve mühimmat satın almayı planlayan Yunanistan'ın bu planından en büyük kazancı Fransa'nın sağlaması bekleniyor.

Yunanistan Türkiye görüşmesini inkar etti YUNANİSTAN TÜRKİYE GÖRÜŞMESİNİ İNKAR ETTİ
Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meisten sonra Karaadaya çıktı YUNANİSTAN TAHRİKLERİNE DEVAM EDİYOR! YUNAN ASKERİ MEİS'TEN SONRA KARAADA'YA ÇIKTI
Son dakika: NATO karargahında kritik görüşme! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı SON DAKİKA: NATO KARARGAHINDA KRİTİK GÖRÜŞME! TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA DOĞU AKDENİZ TOPLANTISI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA