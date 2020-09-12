12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Son aşamada durdurulan Oxford Kovid-19 aşı adayıyla ilgili flaş gelişme

Son dakika: Son aşamada durdurulan Oxford Kovid-19 aşı adayıyla ilgili flaş gelişme

... ve ilaç şirketi 'nın beraber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerini üçüncü ve son aşamadayken bir denekte yaşanan sorun nedeniyle tedbir amaçlı ara verilmişti. Son aşamaya gelen koronavirüs aşı adayıyla ilgili karar verildi. Peki aşı çalışmalarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Son aşamada durdurulan Oxford Kovid-19 aşı adayıyla ilgili flaş gelişme

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle çalışmaların durdurulduğu hatırlatıldı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Konuya ilişkin araştırmaların tamamladığı kaydedilen açıklamada, "Hem bağımsız güvenlik inceleme komitesi hem de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansının tavsiyelerinin ardından denemeler, Birleşik Krallık'ta yeniden başlayacak." denildi.

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle pazar günü askıya alınmıştı. gazetesi, 'deki denemelerde bir katılımcıda, transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti.

AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti.

Bir kaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, , ve 'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor.

Üçüncü aşama, onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da on binlerce kişide aşı adayı denenmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA