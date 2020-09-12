Son dakika: Son aşamada durdurulan Oxford Kovid-19 aşı adayıyla ilgili flaş gelişme

Bir kaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor.

Üçüncü aşama, onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da on binlerce kişide aşı adayı denenmişti.