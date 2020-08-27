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Trump Miçotakis ile görüştü! Türkiye'ye karşı...

ABD Başkanı , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de, ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Trump Miçotakis ile görüştü! Türkiye'ye karşı...

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

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