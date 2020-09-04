04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan 'nin Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı. Beslusconi’nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina’nın da (30) testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Berlusconi'nin durumuna ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, " Tablo endişe verici değil" dedi.

ÇOCUKLARI VE SEVGİLİSİNİN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKTI

Beslusconi'nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina'nın da (30) koronavirüs testi pozitif çıktığı ifade edildi. Berlusconi, eski Forza partisi liderinin Sardunya'da görüştüğü iş adamı ve yakın arkadaşı Flavio Briatore'nin koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra test yaptırmış, test sonucu pozitif çımıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA