04 Eylül 2020, Cuma
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Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC) Rusya’ya ait savaş uçağının, Hava Kuvvetleri’ne ait uçağı Rusya sınırlarına giriş yapmadan önce engellediği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi

NCC'den yapılan açıklamada, "4 Eylül'de Rus hava sahası kontrol cihazları, Barents Denizi'nin tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hava hedefini belirlemek ve Rus devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için, Kuzey Filosunun hava savunma görevinden bir MiG-31 savaş uçağı gönderildi" ifadelerine yer verildi.

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