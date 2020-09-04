04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trump'tan flaş Sırbistan-İsrail açıklaması

Son dakika: Trump'tan flaş Sırbistan-İsrail açıklaması

Son dakika haberleri... Başkanı , bir skandala daha imza attı. Trump, 'nın ile ilişkilerini normalleştireceğini, 'ın da büyükelçiliğini 'e taşıyacağını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Trump'tan flaş Sırbistan-İsrail açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Kosova ile Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalandığı törende konuşan Trump, iki ülkenin İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ve geliştirme adına yeni adımlar atma kararı aldıklarını bildirdi.

SIRBİSTAN'DAN SKANDAL HAMLE

Trump, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ifade etti.

Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, "Sırbistan'ın büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca bir paylaşım daha yaparak, "Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA VE SIRBİSTAN...

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde her iki ülkenin de anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları belirtildi.

Beyaz Saray'da bugün Trump'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende Kosova ile Sırbistan ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya varmış ve ortak metne imza atmışlardı.

İsrail ile BAE arasında kargo uçağı seferleri başlıyor İSRAİL İLE BAE ARASINDA KARGO UÇAĞI SEFERLERİ BAŞLIYOR
İsrail ile BAE bankaları arasında işbirliği görüşmeleri başlıyor İSRAİL İLE BAE BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
BAEden İsrail kararı! Boykotu kaldırdı BAE'DEN İSRAİL KARARI! BOYKOTU KALDIRDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA