Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kabul eden vatan hainidir

Yıl başından bu yana bazı Arap ülkelerinin Filistin üzerinde baskılarını artırdığına, aynı ülkelerin mali yükümlülüklerini de yerine getirmediğine işaret eden Abbas, ABD'nin Arap ülkelerine "Filistin'e yardımları engellemek için" baskı uyguladığını belirtti.

İsrail'in normalleşme anlaşmalarını "zehirli bir hançer" olarak kullandığını vurgulayan Abbas, bunu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uyguladığını ifade etti.



