New York borsası sert düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 3,46 kayıpla 3.456,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,96 azalışla 11.458,10 puana düştü.

Endekslerdeki sert düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 8'lik değer kaybı yaşarken, Microsoft yüzde 6,2, Alphabet yüzde 5,1, Netflix yüzde 4,9, Amazon yüzde 4,6 ve Facebook yüzde 3,7 düşüş kaydetti.

ABD ve Çin arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik müzakerelerdeki çıkmaz da endekslerdeki düşüşte etkili diğer faktörler oldu.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 881 bine geriledi.

Ülkede dış ticaret açığı ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ağustosta aylık 1,2 puan azalarak 56,9 değerine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki yavaşlamaya işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 57 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.