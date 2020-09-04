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Son dakika: Trump'tan İran'a flaş çağrı: Güreşçi Navid Afkari'yi idam etmeyin

Son dakika haberi... ABD Başkanı , 'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi 'nin hayatının bağışlanması çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Trump'tan İran'a flaş çağrı: Güreşçi Navid Afkari'yi idam etmeyin

SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.

"İDAM ETMEZSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM"

'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

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