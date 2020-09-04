Son dakika: Trump'tan İran'a flaş çağrı: Güreşçi Navid Afkari'yi idam etmeyin
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'nin hayatının bağışlanması çağrısı yaptı.
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SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.