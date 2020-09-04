Son dakika: Trump'tan İran'a flaş çağrı: Güreşçi Navid Afkari'yi idam etmeyin

"İDAM ETMEZSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM"

İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.